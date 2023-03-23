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На развитие школ искусств Башкирии за последние годы направили почти полмиллиарда рублей

Только за несколько последних лет на развитие 109 детских школ искусств Башкирии было направлено свыше 445 млн рублей. Такие цифры прозвучали в ходе отчета правительства России в Госдуме, с которым выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

На развитие школ искусств Башкирии за последние годы направили почти полмиллиарда рублей
На развитие школ искусств Башкирии за последние годы направили почти полмиллиарда рублей

По его словам, в 2022 году в стране капитальный ремонт был проведен в двухстах школах искусств, еще триста смогли приобрести новые музыкальные инструменты и необходимое оборудование.

Что касается Башкирии, здесь специалистов для сферы культуры готовят 113 детских школ искусств, восемь колледжей и один вуз. Выделенные средства позволили отремонтировать здания школ и закупить около 1,5 тысяч единиц музыкальных инструментов.

В прошлом году в колледже культуры и искусства в Стерлитамаке открылась первая школа креативных индустрий, где сегодня обучаются 80 человек. Колледж был капитально отремонтирован по поручению главы республики Радия Хабирова.

Близки к завершению ремонтные работы в Октябрьском музыкальном колледже; в самом скором времени начнется ремонт в Уфимском училище искусств. Кроме того, в текущем году планируется капитально отремонтировать детскую школу искусств в Нефтекамске. Львиную долю средств — более 24 млн рублей — выделит федеральный бюджет, общая стоимость реконструкции — 28,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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