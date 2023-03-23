На развитие школ искусств Башкирии за последние годы направили почти полмиллиарда рублей

По его словам, в 2022 году в стране капитальный ремонт был проведен в двухстах школах искусств, еще триста смогли приобрести новые музыкальные инструменты и необходимое оборудование.

Что касается Башкирии, здесь специалистов для сферы культуры готовят 113 детских школ искусств, восемь колледжей и один вуз. Выделенные средства позволили отремонтировать здания школ и закупить около 1,5 тысяч единиц музыкальных инструментов.

В прошлом году в колледже культуры и искусства в Стерлитамаке открылась первая школа креативных индустрий, где сегодня обучаются 80 человек. Колледж был капитально отремонтирован по поручению главы республики Радия Хабирова.

Близки к завершению ремонтные работы в Октябрьском музыкальном колледже; в самом скором времени начнется ремонт в Уфимском училище искусств. Кроме того, в текущем году планируется капитально отремонтировать детскую школу искусств в Нефтекамске. Львиную долю средств — более 24 млн рублей — выделит федеральный бюджет, общая стоимость реконструкции — 28,8 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Уфы.