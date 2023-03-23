Андрей Назаров рассказал, как Уфа будет принимать Х Форум регионов России и Беларуси

«Готовиться к событию мы начали еще в прошлом году, работа проделана большая. В оставшиеся три месяца важно отработать все организационные вопросы до мельчайших деталей, чтобы юбилейный форум стал лучшим в истории» — написал он.

Премьер-министр напомнил: Уфа — четвертый российский город, принимающий у себя форум. До этого такой чести удостаивались только Сочи, Москва и Санкт-Петербург. «Это действительно честь, потому что Форум регионов России и Беларуси — событие незаурядного масштаба», — пояснил он.

Долгое время Башкортостан оставался недооцененным регионом, отметил также Андрей Назаров: немногие знали, что он собой представляет и какие возможности дает сотрудничество с республикой. Изменить ситуацию удалось в том числе благодаря проведению крупных мероприятий международного и федерального масштаба. Они помогают продвигать республику и открывать ее жителям других регионов и стран и новым партнерам. «То, что Башкортостан выбран местом проведения форума, — показатель признания республики как международной конгрессной площадки», — подчеркнул автор поста.

Главной площадкой форума определен Конгресс-холл «Торатау». Основные мероприятия начнутся 27 июня: в этот день будут работать выставки, состоятся секционные заседания, мероприятия по линии молодежных парламентов и Торгово-промышленной палаты, культурные события. На 28 июня запланирована встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с главами регионов, а также пленарное заседание.

В Конгресс-холле будет организована выставка, посвященная юбилею форума и результатам сотрудничества за десять лет. Рядом разместится выставка достижений народного хозяйства регионов и предприятий России и Беларуси. Одна из центральных улиц Уфы — улица Ленина — на четыре дня станет масштабным фестивальным и выставочным пространством.

По информации пресс-службы правительства РБ, на заседании выступил также первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов. Он сообщил, что уже разработан официальный сайт события, разработана концепция выставочных зон, сформирована база потенциальных участников. Решаются вопросы организации питания, транспортного обслуживания, размещения участников форума, обеспечения их безопасности и ряд других.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.