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Сегодня, 10:12

В Стерлитамаке три ведущих предприятия проведут набор работников

Открытый кадровый отбор состоится 23 марта, сообщили в минтруде.

В Стерлитамаке три ведущих предприятия проведут набор работников
В Стерлитамаке три ведущих предприятия проведут набор работников

Одним из участников мероприятия станет компания «Авангард». Претендентам гарантируется официальное трудоустройство, социальный пакет, бесплатное питание, профессиональное обучение и заработная плата от 26 до 47 тысяч рублей.

- Сейчас «Авангард», выполняющий заказ минобороны для нужд СВО, находится на стадии подъема. Заказы и объемы производства растут, увеличивается потребность в кадрах. Зарплата и условия работы на предприятии достойные. Руководство также планирует оплачивать своим сотрудникам половину процентной ставки ипотеки, — пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Предприятие нуждается в 147 сотрудниках. Это вальщики леса, электромонтеры, токари, водители, мастера, слесари-ремонтники, операторы котельной, плотники, фрезеровщики, повара, паяльщики, аппаратчики, машинисты крана, штукатуры, каменщики, операторы котельной, инженеры-конструкторы.

Кроме того, сотрудников на открытом кадровом отборе наберут еще два предприятия - «Синтез-Каучук» и Стерлитамакский нефтехимический завод. Они предложат работу инженерам, мастерам, аппаратчикам, операторам установок, слесарям-ремонтникам, операторам котельной, паяльщикам, плотникам, токарям, фрезеровщикам, электромонтерам и электрогазосварщикам.

Открытый кадровый отбор пройдет с 11.00 до 13.00 в филиале ГДК по улице Тукаева, 9 (бывший ДК «Сода»).

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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