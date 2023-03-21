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Сегодня, 18:11

В Башкирию из зоны СВО вернулся депутат Госсобрания Булат Юмадилов

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев встретился с участником СВО депутатом республики Булатом Юмадиловым, который вернулся в Уфу после трех месяцев боевой службы. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев Башкирии.

В Башкирию из зоны СВО вернулся депутат Госсобрания Булат Юмадилов
В Башкирию из зоны СВО вернулся депутат Госсобрания Булат Юмадилов

Константин Толкачев отметил мужество, которое проявил Булат Юмадилов в ходе военной операции. Депутат служил в должности стрелка под Артемовском. В адрес парламента РБ поступила характеристика от командира подразделения «БАРС», где отмечается, что Булат Юмадилов «неоднократно участвовал в боевых операциях в составе отряда, в боях проявил мужество и героизм. Постоянно работает над повышением своих профессиональных навыков, имеет ряд благодарностей от командования отряда «БАРС».

Булат Юмадилов поблагодарил всех, кто направляет помощь военнослужащим.

– Спасибо за автомобиль и экипировку, мы получили груз от депутатов Государственного Собрания накануне Дня защитника Отечества: автомобиль УАЗ, запчасти, комплекты воинского обмундирования, термобелье, медикаменты, продукты питания. Это было неожиданно и очень приятно. Хотел бы передать благодарность от всего батальона. Все вещи были распределены исходя из потребностей. Автомобиль также очень пригодился, постоянно используется и сейчас находится на передовой.

Константин Толкачев отметил, что в настоящее время в зоне СВО продолжают служить более 30 депутатов республики различного уровня.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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