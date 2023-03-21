Прощай учитель, прощай фронтовик…

Узбек Абдрахманович родился в деревне Маломуйнаково, рано осиротел. На фронт отправился в сентябре 1942 года, служил командиром отделения в 124-й стрелковой бригаде. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Германии, был трижды тяжело ранен. Награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны и другими боевыми наградами.

После войны окончил Белорецкое педагогическое училище. Работал учителем русского языка и литературы, заочно учился в Магнитогорском педагогическом институте. В 1970 году стал отличником образования РБ, а в 1974 году ему присвоили звание «Заслуженный учитель БАССР». За многолетний педагогический труд удостоен также звания "Отличник просвещения РФ".

...В последний раз встретилась с ним накануне Международного дня пожилых людей, когда к нему домой заезжал поздравить глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Тогда, осенью, ветеранов Великой Отечественной войны оставалось восемь человек. Но в декабре не стало Гарифуллы Зулькараева и Джавдата Мусина. Герои-ветераны, личности, люди с большой буквы.

И вот снова потеря. Не стало Узбека Бузыкаева.

Тогда, шесть месяцев назад, Узбек Абдрахманович встретил нас очень бодро. Уважаемый ветеран признался, что чувствует себя хорошо, только вот слышит плоховато.

- Я ведь всю жизнь спортом занимался и предпочитал ходить пешком. Даже сейчас стараюсь прогуливаться вокруг двора. Конечно, такие большие расстояния пройти - мне не под силу, но свежим воздухом подышать выхожу, - рассказал тогда ветеран.

Несмотря на преклонный возраст, был полон энергии. Отметил, что всегда находится в хорошем настроении. А еще, как сам признался, в свободное время любит читать.

Рядом с ним все время находилась дочка Зульфия.

- Я очень счастливый человек. Прошел войну, вернулся живым. Прожил долгую и счастливую жизнь. У меня была любимая работа. Дети, внуки, правнуки любят и уважают, - сказал он.

- Что я желаю? Конечно же, мирного неба над нашими головами. Очень надеюсь, что спецоперация закончится и непременно закончится с нашей победой, - отметил ветеран тогда и пожелал еще на прощание: - Всегда придерживайтесь здорового образа жизни. Много ходите, движение - действительно жизнь.

2 ноября ему бы исполнилось 99 лет…

Приносим искренние соболезнования родным и близким.