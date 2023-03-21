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Сегодня, 11:41

Мэр Уфы открыл велосезон. В ответ жители пожаловались на пыль

Пожелав уфимцам доброго утра, глава администрации столицы Ратмир Мавлиев сообщил об открытии велосезона.

Мэр Уфы открыл велосезон. В ответ жители пожаловались на пыль
Мэр Уфы открыл велосезон. В ответ жители пожаловались на пыль

Большинство пользователей эту новость восприняло позитивно. Однако были и другие мнения.

«Пыль уже началась невозможная в городе, если только в противогазе кататься», - отметила Гузель Каримова.

«Песком все усеяно», - подтвердил Вадим Максимов.

«А говорили, что пыли не будет, так как применяли «Бионорд», а не песок. Ничего не понимаю, откуда тогда пыль. Или она с прошлого года осталась?» - задался вопросом Павел Башаев.

«Пыль в городе не от песка, а от асфальта, который стирается шипами зимней резины», - предположил Антон.

Немалая часть комментариев касалась состояния дорог.

«По дорогам езди, смотри состояние дорожного полотна», - посоветовал Денис.

«На кольце Галле/Пархоменко в сторону Затона на одной полосе траншеи. Там и колеса порвать можно, и ездить опасно», - посетовала Айгуль.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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