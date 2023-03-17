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Вчера, 13:52

В Башкирию прибыла делегация корабля «Иван Грен»

Представители десантного корабля Северного флота «Иван Грен» будут проводить уроки мужества в школах Уфы.

В Башкирию прибыла делегация корабля «Иван Грен»
В Башкирию прибыла делегация корабля «Иван Грен»

Также запланированы мероприятия, связанные с допризывной подготовкой молодежи, и обсуждение дальнейшего взаимодействия республики с Северным флотом.

«Наша делегация представляет Северную военную хоккейную лигу от Северного флота, – сообщила педагог, организатор филиала Нахимовского Военно-морского училища Мурманска Алина Васенева. – В Уфу мы прибыли для проведения товарищеской встречи с любительской хоккейной командой «Росомахи», которая также, как и наша команда, принимает участие в турнирах Ночной женской хоккейной лиги. Кроме того, мы уже побывали в школе № 88, лицеях № 6 и 42. Рассказывали учащимся о своем родном крае, о героических страницах истории Заполярья, о Краснознаменном Северном флоте и, конечно, о хоккее. Мы также провели уроки мужества и организовали мастер класс по изготовлению окопных свечей для курсантов ДОСААФ РБ».

В Уфе члены делегация также побывали в Парке Победы и Музее Победы и возложили цветы к памятнику Александру Матросову, Миннигали Губайдуллину и рубке атомной подводной лодки, на которой высечены имена моряков, призванных из Башкортостана и погибших во время исполнения воинского долга.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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