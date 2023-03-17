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Вчера, 15:09

Старинная тюрьма Белебея в Башкирии превратится в молодежную резиденцию

Институт развития городов Башкортостана разработал проект творческой резиденции в квартале тюремного замка Белебея, где в этом году завершается благоустройство территории.

Старинная тюрьма Белебея в Башкирии превратится в молодежную резиденцию
Старинная тюрьма Белебея в Башкирии превратится в молодежную резиденцию

Как сообщили в пресс-службе ИРГБ, ранее архитектурный проект переосмысления территории старинной тюрьмы уже выиграл в конкурсе малых городов, и в этом году здесь завершатся работы по благоустройству. Здесь проводится озеленение территории, укладывается новое дорожное покрытие, устанавливаются скамейки, освещение и многое другое.

В дополнение к этому институт разработал проект творческой резиденции для молодежи, который предполагает проведение экскурсий, мастер-классов на темы архитектуры, стрит-арта, реставрации, организацию кофе-точек. Проект будет участвовать во втором конкурсе президентских грантов 2023 года, а его итоги подведут в июне. В случае победы работы по наполнению квартала в Белебее новыми смыслами начнутся уже в июле.

Кстати, руководит проектом специалист ИРГБ Дарья Ефремова - уроженка Белебея, она хорошо знает и чувствует город.

- В 2021 году мы как НКО уже выигрывали грант конкурса ФПГ с проектом "Мастерская горожанина": поддерживали сообщества в малых городах республики. В 2022-м были партнерами фестиваля уличной культуры в Дюртюлях. Поэтому весь опыт, приобретенный с 2019 года, пригодится нам, если получим новый грант, - отметил директор ИРГБ Алмаз Фаткуллин.

Фото: пресс-служба Институт развития городов Башкортостана.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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