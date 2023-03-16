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В Башкирии пройдёт конкурс «Мисс Содружество»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе этнической красоты и таланта «Мисс Содружество-2023», сообщает минкульт РБ.

В Башкирии пройдёт конкурс «Мисс Содружество»
В Башкирии пройдёт конкурс «Мисс Содружество»

Конкурс направлен на знакомство жителей республики с культурой народов России и Башкортостана, создание условий для межэтнического общения молодежи. В нем могут участвовать девушки от 18 до 27 лет, готовые представить культуру своего народа и свои творческие способности.

В этом году конкурс пройдет в три этапа: отборочный тур (кастинг) 2 апреля; подготовка к финалу и съёмочный процесс; финал проекта 21 апреля.

Чтобы принять участие в проекте необходимо заполнить заявочную форму по ссылке https://forms.gle/77JmH1QhszGgbTZNA и подготовить два номера: презентация себя и своей национальности; творческий номер - песня, танец, оригинальный жанр, актерский этюд. 

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2023 года (включительно). 

Напомним, конкурс проводится с 2018 года. В 2020-2021 гг. проект реализовывался в телевизионном формате. Совместно с телеканалом «Тамыр» был создан цикл репортажей о семи народах, которые проживают на территории республики.

Организаторы проекта – министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов РБ, Ассамблея народов РБ. 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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