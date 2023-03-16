Андрей Назаров поздравил сотрудников казначейства с 25-летием ведомства

– Все денежные потоки из федерального бюджета проходят непосредственно через Управление Федерального казначейства по республике. В 2022 году обеспечено своевременное зачисление в бюджетную систему России доходов на сумму 982 млрд рублей. При этом в консолидированный бюджет республики зачислено 349 млрд рублей доходов, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

В прошлом году в республику привлечено 98 млрд рублей федеральных средств - на 11 млрд больше, чем в 2021-м. С 2019 года объем федеральной поддержки вырос в два раза. Приоритетное направление - реализация национальных проектов, объем их финансирования из федерального бюджета составил в минувшем году почти 39 млрд рублей. Это в два раза выше, чем в предыдущие два года, подчеркнул Андрей Назаров.

Государственный финансовый контроль осуществляется в части проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Это «Южные ворота Уфы» и комплексная застройка Нефтекамска. Объем их финансирования составляет почти 20 млрд рублей. Казначейское сопровождение – один из факторов эффективного освоения средств.

– Еще один из знаковых проектов – межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня. Проект реализуется на основе концессионного соглашения, объем инвестиций превысит 26 млрд рублей. Мы также активно готовимся к празднованию 450-летия Уфы. К этому знаменательному юбилею будет реализовано порядка 38 крупных проектов на сумму 48 млрд рублей. В этих проектах в той или иной степени предусматривается федеральное финансирование, — подчеркнул премьер-министр.

Андрей Назаров вручил отличившимся сотрудникам казначейства правительственные награды.

Фото: Правительство РБ.