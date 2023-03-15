В Уфе сотрудники ДПС отвезли женщину со схватками в роддом

Находясь на ночном патрулировании в субботу, 11 марта, на участке дороги между селами Федоровка и Карпово, экипаж заметил, что у проехавшей мимо на большой скорости иномарки спущено одно колесо.

Капитан Вячеслав Яшкин и лейтенант Артур Султангареев решили остановить водителя, чтобы предупредить о возможном ЧП.

При разговоре выяснилось, что водитель вез жену в уфимский роддом № 4, поскольку у нее начались схватки.

Инспекторы госавтоинспекции предложили помощь и быстро довезли женщину до места, передав в руки медиков роддома.

В это время ее муж вызвал на помощь соседа, который привез запасное колесо и помог его заменить.

О том, что роды прошли успешно, что с ней и малышом все хорошо, женщина рассказала на своей странице в соцсети, поблагодарив за неравнодушие и помощь полицейских.

Фото: скрин-шот видеоролика с телеграм-канала главы ГИБДД по РБ.