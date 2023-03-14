В Уфе на школьное питание выделят больше денег

С 1 января 2023 года стоимость бесплатного горячего питания у младшеклассников составила 63,8 рубля за завтрак и 71,82 рубля за обед. У школьников с 5-го по 11-й класс завтрак будет стоить 60 рублей, обед – 70 рублей. Стоимость полдника составит 45 рублей.

Ранее стоимость завтрака у младшеклассников составляла 59,76 рубля, обеда – 67,12 рубля, остальные цены были такими же.

Документ также определяет стоимость питания детей, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, не проживающих в пунктах временного размещения. С 1 января 2023 года завтрак для них стоит 78,2 рубля, обед - 89,45 рубля.

Детям участников СВО – ученикам 5-11-х классов город добавит к субвенции из бюджета республики на питание еще 5 рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.