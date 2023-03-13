Найти работу жительницам Башкирии помогут женские клубы

На площадках клуба участниц познакомят с рынком труда, помогут в профессиональной самореализации, расскажут об обучении и открытии своего дела.

- Специалисты помогут и в решении сопутствующих вопросов - зачислении ребенка в детский сад, группу продленного дня, предоставлении горячего питания, обеспечении социального обслуживания и других, - отметил первый заместитель министра Юрий Мельников.

В первых заседаниях женских клубов приняли участие более 300 человек. Им рассказали о востребованных профессиях, услугах центров занятости, профориентации и психологической поддержке, бесплатных юридических консультациях, а также адресной социальной помощи, льготах и мерах социальной поддержки. Для них провели мастер-классы по составлению резюме и собеседованию с работодателями, снятию психологического напряжения.

Женские клубы создаются в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает поддержку уязвимых на рынке труда категорий, в том числе молодых мам, находящихся в декретном отпуске или воспитывающих детей дошкольного возраста.

Фото: Минтруд РБ.