В Ишимбае ребёнок в детсаду получил ожог голени – нога застряла в батарее

В феврале трехлетний мальчик, находясь в детском саду, застрял в отсеке радиатора отопления и получив ожог левой голени.

Проверка показала, что происшествие случилось из-за «ненадлежащей работы сотрудников учреждения». В адрес заведующей внесено представление с требованием принять дополнительные меры во избежание подобных фактов и привлечь виновных лиц к ответственности.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ по РБ, ребенок получил ожог 3 степени тяжести. Работники детсада не вызвали скорую помощь, а лишь сообщили матери, что необходимо обратиться к врачу.

Фото из открытых источников.