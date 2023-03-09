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В Башкирии заработал сервис для тех, кто хочет усыновить ребёнка

Воспользоваться сервисом можно на сайте министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии заработал сервис для тех, кто хочет усыновить ребёнка
В Башкирии заработал сервис для тех, кто хочет усыновить ребёнка

Все, кто думает об усыновлении ребенка, могут зайти по размещенной там ссылке на сайт республиканского центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В разделе «Мы ждем тебя, мама!» размещены анкеты детей, которые могут быть усыновлены, взяты под опеку или в приемную семью. Их также можно посмотреть на сайтах «Территория без сирот» и усыновите.рф.

Среди ребят, которые ждут своих родителей, пятнадцатилетняя Зоя – доброжелательная и ласковая, увлекающаяся рисованием и компьютерной графикой, общительная и жизнерадостная Ксения, обожающая животных, дружелюбный Дмитрий, занимающийся спортом, и другие дети.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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