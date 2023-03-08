Радий Хабиров рассказал о семье, в которой воспитывают 47 детей

В 2021 году супругов Шичиных наградили медалью «Родительская доблесть». Минизахида Закиевна и Владимир Иванович вместе 37 лет. У них трое родных детей, одна удочерённая девочка и 47 (!) приёмных детей.

- Сложно представить, как в этой семье все успевают, - написал Радий Хабиров. - Свой дом, огород, хозяйство. Воспитывает мальчиков Владимир Иванович. Вместе заготавливают сено, дрова, держат в порядке двор. Все мальчики дома, у папы учатся водить машину, потом без проблем сдают экзамены и получают водительские права. А с девочками занимается мама. Организовала театральный кружок и два танцевальных коллектива – «Звёздочка» и «Солнышко», которые выступают на конкурсах и фестивалях.



Важно, что семья Шичиных помогла построить в деревне детскую площадку, а в прошлом году в Орловском сельсовете построила мечеть.



- Сегодня, в Международный женский день, я от всего сердца говорю вам, Минизахида Закиевна, и всей прекрасной половине нашей республики спасибо за то тепло, которое дарите детям, своим семьям и близким, - заключил Радий Хабиров. - Желаю всем любви, тепла и бесконечного счастья!

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.