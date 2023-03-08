-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 09:50

Бойцы башкирских батальонов поздравили с 8 Марта жён и матерей

Участники добровольческих батальонов из Башкирии в зоне СВО записали видеопоздравления женщин с Международным женским днем. Об этом сообщает телеграм-канал Башкирского батальона.

Бойцы башкирских батальонов поздравили с 8 Марта жён и матерей
Бойцы башкирских батальонов поздравили с 8 Марта жён и матерей

Обращаясь к мамам, женам, сестрам и подругам, мужчины подарили им букет из красивых слов и прекрасных пожеланий. Видеоролики можно посмотреть здесь.

- От души и от всего сердца поздравляем вас с большим, красивым праздником 8 Марта! – говорят бойцы. – Желаем самого огромного счастья в жизни! Пусть все ваши мечты всегда сбываются! Пусть все у вас будет красиво, «в шоколаде»! Большое спасибо, что вы нас ждете, помогаете нам победить! Преклоняемся перед вами!

Фото: скрин видеоролика в телеграм-канале Башкирского батальона.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика