Бойцы башкирских батальонов поздравили с 8 Марта жён и матерей

Обращаясь к мамам, женам, сестрам и подругам, мужчины подарили им букет из красивых слов и прекрасных пожеланий. Видеоролики можно посмотреть здесь.

- От души и от всего сердца поздравляем вас с большим, красивым праздником 8 Марта! – говорят бойцы. – Желаем самого огромного счастья в жизни! Пусть все ваши мечты всегда сбываются! Пусть все у вас будет красиво, «в шоколаде»! Большое спасибо, что вы нас ждете, помогаете нам победить! Преклоняемся перед вами!

Фото: скрин видеоролика в телеграм-канале Башкирского батальона.