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Вчера, 13:18

Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта

Глава республики поздравил женщин на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, в уфимском конгресс-холле «Торатау».

Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта

— Вы умеете создавать особую, неповторимую атмосферу любви, нежности, красоты и каждая из вас заслуживает самых добрых слов. Вы оберегаете семейный очаг, посвящаете себя домашним делам, детям, и при этом достигаете успехов во всех профессиях, вносите важный вклад в развитие республики. Свою душевную щедрость вы проявляете в добрых делах, благотворительности, сохраняете и передаете детям и внукам духовные ценности и традиции, воспитываете их патриотами, — отметил Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что женщины «всегда особенно чувствуют и высоко несут ответственность за судьбу отечества» и поблагодарил представительниц прекрасного пола — врачей и волонтеров, которые сегодня выхаживают раненых, заботятся о военнослужащих и их семьях.

— Крепкого здоровья вам, благополучия, женского и материнского счастья. Пусть рядом будут любящие и любимые люди, пусть они радуют вас вниманием и заботой. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты, — пожелал Радий Хабиров всем жительницам республики.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Радий Хабиров поздравил женщин республики с 8 Марта
Автор:Жанна МИРОНОВА
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