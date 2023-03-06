В Уфе на весенний бал пригласили женщин, помогающих приблизить победу

Воспитанники Башкирского государственного хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, народного ансамбля бального танца «Вираж» и других творческих коллективов пригласили на вальс врачей и медсестер, работающих в зоне СВО, строителей, налаживающих мирную жизнь в Донбассе, волонтеров, предпринимателей, общественниц. Поздравить их с наступающим праздником приехал руководитель администрации главы республики Максим Забелин, который от имени Радия Хабирова выразил им искреннюю благодарность и глубокое уважение за неоценимый вклад в общую победу. В частности, в зону спецоперации из Башкирии были направлены 14 медицинских бригад и три волонтерские группы. В их состав вошли 335 специалистов, в том числе 202 врача. В четырех военных госпиталях они пролечили свыше 1600 раненых бойцов, сделали более 600 операций, а также приняли больше 70 тысяч пациентов из числа гражданского населения.

«Дорогие женщины! Еще раз говорю вам слова искренней благодарности за ваши чуткие и добрые сердца. За ваш благородный труд. Каждый из нас делает все для защиты Отечества, для нашей Победы. С весенним праздником вас! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, любви и тепла», — приводит слова Максима Забелина ИА «Башинформ».

Позже Максим Забелин опубликовал пост в соцсетях, подчеркнув: эти слова благодарности за золотые руки, чуткие и добрые сердца, за благородный труд адресованы каждой женщине, кто сегодня помогает стране.

«Только в единстве мы сможем защитить наше Отечество и приблизить победу», — отметил он.

Фото: ИА «Башинформ».