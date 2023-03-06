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В Башкирии появился ещё один центр общения старшего поколения - «Тихая гавань»

Новый центр открыт на базе клиентской службы отделения Социального фонда по РБ в Давлекановском районе, сообщили в ведомстве.

В Башкирии появился ещё один центр общения старшего поколения - «Тихая гавань»
В Башкирии появился ещё один центр общения старшего поколения - «Тихая гавань»

Центр, расположившийся в здании на Красной площади, 9а в Давлеканово, стал вторым по счету в республике. Здесь созданы все условия для творчества, обучения и досуга пожилых людей.

- Республика стала участником пилотного проекта по созданию центров общения старшего поколения в отделениях Социального фонда. Первый такой центр открылся в декабре в Мишкинском районе и уже показал свою востребованность. Это место встреч, общения, приятного досуга и новых возможностей для пожилых, - отметил заместитель управляющего отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

В центре пенсионеры могут повысить финансовую и компьютерную грамотность, принять участие в мастер-классах по рукоделию, почитать книги и свежую прессу, поиграть в настольные игры. Здесь также будут проводиться различные мероприятия.

- Наши пенсионеры очень активны: это и туризм, и спортивные мероприятия, различные клубы по интересам. У нас много площадок, но вот такой площадки нам не хватало. Особая благодарность за компьютерную зону, где мы научимся всем премудростям, - подчеркнула председатель местного отделения Башкирской республиканской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Любовь Ломовицкая.

Центр будет носить название «Тихая гавань». Работать он будет по графику клиентской службы.

Фото: Газета «Асылыкуль».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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