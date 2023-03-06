В Башкирии пересмотрят уголовное дело в отношении полицейского, незаконно выдававшего права

В феврале прошлого года полицейский незаконно выдал двум девушкам водительские удостоверения, для этого во время сдачи теоретической части экзамена вместо них посадив другую девушку, – та лишь меняла верхнюю одежду и за день дважды сдала экзамен без единой ошибки.

Суд первой инстанции оштрафовал злоумышленника на 30 тысяч рублей. Верховный суд поддержал государственного обвинителя и отменил постановление о прекращении уголовного дела, направив его на новое рассмотрение.

Фото из открытых источников.