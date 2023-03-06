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Сегодня, 13:47

В Башкирии пересмотрят уголовное дело в отношении полицейского, незаконно выдававшего права

Верховный суд удовлетворил апелляционное представление Учалинской межрайонной прокуратуры в отношении бывшего старшего госинспектора местного отдела ГИБДД, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В Башкирии пересмотрят уголовное дело в отношении полицейского, незаконно выдававшего права
В Башкирии пересмотрят уголовное дело в отношении полицейского, незаконно выдававшего права

В феврале прошлого года полицейский незаконно выдал двум девушкам водительские удостоверения, для этого во время сдачи теоретической части экзамена вместо них посадив другую девушку, – та лишь меняла верхнюю одежду и за день дважды сдала экзамен без единой ошибки.

Суд первой инстанции оштрафовал злоумышленника на 30 тысяч рублей. Верховный суд поддержал государственного обвинителя и отменил постановление о прекращении уголовного дела, направив его на новое рассмотрение.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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