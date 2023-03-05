Радий Хабиров: «Мне повезло с супругой»

В телемарафоне «Территория женского счастья» на телеканале БСТ принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона поздравил женщин республики с наступающим праздником и ответил на вопросы ведущих. В частности, он рассказал, как относится к его работе его супруга Каринэ Хабирова.

«Мне в некотором смысле повезло, – сообщил Радий Хабиров. – Моя супруга хорошо понимает суть и характер моей работы. В этом плане я чувствую себя очень комфортно, потому что всегда в приоритет поставлена моя работа. Тем не менее, я всегда нахожу время, чтобы пообщаться с ними (супругой и детьми – прим. ред). Дети радуются, когда я дома».

Фото: стопкадр трансляции.