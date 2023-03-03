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Сегодня, 12:53

Сегодня в Башкирии проходит четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал»

Он собрал в Дюртюлинском районе представителей десяти муниципалитетов республики – городов Агидель и Нефтекамск, Дюртюлинского, Янаульского, Бирского, Благовещенского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского районов. 

Сегодня в Башкирии проходит четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал»
Сегодня в Башкирии проходит четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал»

Как передает собственный корреспондент газеты «Республика Бшакортостан» Альбина Зубарева, которая сейчас находится в Дюртюлях, программа форума рассчитана на целый день: представители муниципалитетов принимают участие в «круглых столах», секциях для молодежи, мастер-классах, стратегических сессиях. Вскоре начнется работа на основной дискуссионной площадке «Атайсал – моя малая Родина». 

Например, ключевую тему секционного заседания «О роли объединения землячеств в современных условиях» определил девиз объединения: «Малая родина – моя колыбель! Кесе Ватаным – алтын бишек!».

– Девиз исходит из посыла благодарности своей малой родине. Именно здесь мы родились, росли и взрослели, именно сюда мы возвращаемся, чтобы набраться сил и вдохновения, - пояснил пресс-секретарь Всемирного курултая башкир Газиз Юсупов.

— Важно понять, что сила землячества – не только в поддержке родного села, но и в том, что через помощь своей малой родине личность обретает внутренние силы. Атомизированность современного общества, бешеный темп и фоновый стресс лишь усугубляют ситуацию. Поэтому мы подчеркиваем важность землячеств, взаимоподдержки, здорового “чувства локтя”. А основой этому ощущению является именно родина. Поэтому слоган нашей секции на башкирском звучит как “золотая колыбель” – место спокойствия и умиротворения, точка отсчета нашего развития, — добавил председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.
 
Напомним, цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» стартовал в ноябре прошлого года в селе Аскино. Второй форум прошел в декабре в Кармаскалах, третий состоялся в  феврале в Туймазах.

Фото: Пресс-служба Всемирного курултая башкир.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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