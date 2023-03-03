Молодежь должна видеть пример уважения к своим корням – участник форума «Атайсал» в Башкирии Альфред Зиннатуллин

О том, как живут башкиры Удмуртии и Ижевска рассказал технический директор «Авторемзавода», генпродюсер телеканала «СТС-Ижевск», депутат Городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, чьи родители переехали в Ижевск из Бураевского района еще в 1966 году.

— В Удмуртской Республике сейчас проживают более двух тысяч башкир. Как всегда бывает в таких крупных промышленных центрах как Ижевск – сразу начинаешь искать земляков. Наши родители не были исключением. Землячество дает необходимую духовную подпитку и осознание, что ты не один в мегаполисе. Поэтому, хотя формально центр «Курай» создан в 2019 году, взаимодействие земляков здесь происходит десятилетиями — с момента как в регионе появились первые уроженцы Башкирии, — поделился воспоминаниями Альфред Ахнафович. — Мы все родом из разных районов республики и каждый помнит о своих корнях. Поскольку Удмуртия и Башкортостан — ближайшие соседи, то мы постоянно бываем на своей малой родине и приглашаем в гости представителей родной республики. Здесь, на площадке форума «Атайсал» я хотел бы сказать слова благодарности активистам центра «Курай», которые регулярно проводят литературно-музыкальные вечера с участием творческих деятелей – гостей из Башкирии, организуют разные встречи.

Альфред Зиннатуллин также подчеркнул важность общения на родном языке в семье.

— Фраза «Давайте дружить семьями!» из советского фильма очень хорошо иллюстрирует важность неформального, семейного общения. Действительно, мы – взрослые – можем и встречаться, и активно получать позитив от общения с земляками, от посещения малой родины. Но что делать нашему подрастающему поколению? Они должны видеть пример, образец должного уважения к своим корням. Например, мы в нашей семье родители – уроженцы Бураевского района – говорили с нами всегда на башкирском языке, и мы принимали это как должное, естественное, — сказал Зиннатуллин.

Он выделил те направления деятельности, которые были бы, на его взгляд, интересны для привлечения к движению землячества молодежи:

— Самые «отзывающиеся» мероприятия в молодежной аудитории —спортивные шоу, - отметил Альфред Зиннатуллин, который, напомним, является генпродюсером телеканала «СТС-Ижевск», оринтированногь на работу с молодыми людьми. – Радует, что Всемирный курултай башкир уделяет особое внимание развитию национальных видов спорта за пределами Башкортостана. Как известно, в прошлом году состоялись даже удмуртско-башкирские состязания «Байге». Спорт — это лучший повод для неформального общения молодежи. Думаю, что землячествам в целом стоит обратить внимание на такое направление взаимодействия, — подчеркнул он.

Фото со страницы в ВК Альфреда Зиннатуллина.