Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Мемориальный комплекс на Советской площади в Уфе был открыт 11 октября 2022 года. Он посвящен легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также посетили новый туристско-информационный центр на Советской площади. Там можно узнать о маршрутах и достопримечательностях, записаться на экскурсии, купить сувениры и познакомиться с туристической инфраструктурой Уфы.

Фото с сайта главы РБ.