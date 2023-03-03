-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 17:54

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Башкортостана Радий Хабиров почтили память Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, сообщает пресс-служба главы РБ.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Мемориальный комплекс на Советской площади в Уфе был открыт 11 октября 2022 года. Он посвящен легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также посетили новый туристско-информационный центр на Советской площади. Там можно узнать о маршрутах и достопримечательностях, записаться на экскурсии, купить сувениры и познакомиться с туристической инфраструктурой Уфы.

Фото с сайта главы РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика