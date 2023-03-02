В Баймаке медработники добились стимулирующих выплат через суд

Выплаты надбавки медики ждали почти три года. Внеплановая проверка, по итогам которой было выдано предписание, проходила в августе 2020 года. Она показала, что участковые врачи и медсестры, фельдшеры ФАПов и скорой помощи не получили в апреле 2020 года ежемесячные стимулирующие выплаты. Предусмотренные постановлением правительства, они были призваны привлечь кадры в наиболее проблемные сферы здравоохранения, однако в больнице выплату не выдали из-за отсутствия средств.

С предписанием Гострудинспекции работодатель не согласился и оспорил его в Баймакском районном суде. Верховный суд РБ, куда ведомство обратилось с апелляцией, несколько раз возвращал дело в суд первой инстанции, который выносил такое же решение.

Точку в судебной тяжбе поставил в декабре 2022 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Он вынес решение в пользу надзорного ведомства, отстаивающего права медработников.

В феврале 2023 года работодатель произвел доплату 103 сотрудникам на сумму 305 тысяч рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.