-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 16:43

В Баймаке медработники добились стимулирующих выплат через суд

Баймакская больница по решению суда исполнила предписание Гострудинспекции, сообщили в ведомстве.

В Баймаке медработники добились стимулирующих выплат через суд
В Баймаке медработники добились стимулирующих выплат через суд

Выплаты надбавки медики ждали почти три года. Внеплановая проверка, по итогам которой было выдано предписание, проходила в августе 2020 года. Она показала, что участковые врачи и медсестры, фельдшеры ФАПов и скорой помощи не получили в апреле 2020 года ежемесячные стимулирующие выплаты. Предусмотренные постановлением правительства, они были призваны привлечь кадры в наиболее проблемные сферы здравоохранения, однако в больнице выплату не выдали из-за отсутствия средств.

С предписанием Гострудинспекции работодатель не согласился и оспорил его в Баймакском районном суде.  Верховный суд РБ, куда ведомство обратилось с апелляцией, несколько раз возвращал дело в суд первой инстанции, который выносил такое же решение.

Точку в судебной тяжбе поставил в декабре 2022 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Он вынес решение в пользу надзорного ведомства, отстаивающего права медработников.

В феврале 2023 года работодатель произвел доплату 103 сотрудникам на сумму 305 тысяч рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика