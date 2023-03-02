В Башкирии для уличной торговли выделили более 3 тысяч мест

Всего в городах и районах под уличную торговлю выделено 3508 мест. Более 305 площадок уже оборудованы прилавками. Места предоставляются бесплатно.

Пенсионерки, торгующие на улице Айской в Уфе, благодарны за такую возможность. Людмила Колесникова из Бижбулякского района, например, продает мед. «Очень хорошо, что нам предоставили такие места. В марте, когда начнется сезон работы с пчелами, нас уже здесь не будет. Будут торговать садоводы, бабушки», - поясняет она.

Уточнить адреса площадок для уличной торговли жители могут на сайтах администраций городов и районов.

Фото: Минторг РБ.