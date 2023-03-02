-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:53

В Башкирии для уличной торговли выделили более 3 тысяч мест

Условия для реализации продукции, выращенной на приусадебных и садовых участках, созданы по поручению главы республики Радия Хабирова, сообщили в министерстве торговли.

В Башкирии для уличной торговли выделили более 3 тысяч мест
В Башкирии для уличной торговли выделили более 3 тысяч мест

Всего в городах и районах под уличную торговлю выделено 3508 мест. Более 305 площадок уже оборудованы прилавками. Места предоставляются бесплатно.

Пенсионерки, торгующие на улице Айской в Уфе, благодарны за такую возможность. Людмила Колесникова из Бижбулякского района, например, продает мед. «Очень хорошо, что нам предоставили такие места. В марте, когда начнется сезон работы с пчелами, нас уже здесь не будет. Будут торговать садоводы, бабушки», - поясняет она.

Уточнить адреса площадок для уличной торговли жители могут на сайтах администраций городов и районов.

Фото: Минторг РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика