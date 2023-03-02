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Сегодня, 12:50

Башкирский кабмин получил ряд поручений

В связи с новыми федеральными мерами поддержки премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров дал кабинету министров ряд поручений.

Башкирский кабмин получил ряд поручений
Башкирский кабмин получил ряд поручений

В частности из федерального бюджета будет направлено 2 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок, чтобы увеличить их объем на миллион тонн. Региональному минсельхозу поручено проследить, чтобы эта мера поддержки дошла до сельхозтоваропроизводителей.

Еще 7 миллиардов российское правительство собирается направить на реализацию молодежной турпрограммы «Больше, чем путешествие». Планируется выдать более 62 тысяч турсертификатов победителям конкурсов, проводимых в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Республиканскому министерству предпринимательства и туризма поручено изучить новацию и подготовить предложения, как включить башкирские турмаршруты в вышеупомянутую программу.

В рамках Года педагога и наставника принят федеральный план мероприятий. В частности в него входят распространение опыта наставников и включение молодежи в профессию, а также торжества по поводу 200 лет со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Минобразования республики поручено организовать максимальное участие представителей Башкортостана в основных мероприятиях федерального уровня.

Относительно спецпрограммы льготного кредитования, которая была запущена по поручению президента страны Владимира Путина, было сказано, что в ней смогут принять участие промышленные предприятия, перечень продукции которых уже утвержден. Региональному минпрому осталось обеспечить их участие в этой программе.

На грантовую поддержку различных отраслей федеральное правительство намерено выделять по 11 миллиардов рублей ежегодно. Теперь на нее смогут рассчитывать не только образовательно-производственные кластеры промышленной сферы, но и соответствующие учреждения в области медицины, сферы услуг, туризма, управления, образования, средств массовой информации и креативной индустрии. В связи с чем на минобразования возложена задача подготовить пакет предложений по созданию таких кластеров, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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