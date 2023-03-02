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Башкирия станет участником фестиваля заводов

Республика примет участие во всероссийском мероприятии «Ночь заводов».

Башкирия станет участником фестиваля заводов
Башкирия станет участником фестиваля заводов

В перечень участников фестиваля вошел старинный завод по переплавке меди, расположенный в селе Воскресенское. Сейчас он признан объектом культурного значения России и претендует стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Башинформ».

Сам фестиваль пройдет летом текущего года и будет представлять собой онлайн-акцию с целью популяризировать индустриальное наследие страны.

По мнению организаторов, подобные события положительно скажутся на туристической привлекательности регионов. В частности, медеплавильный завод в Воскресенском повысит узнаваемость Башкирии.

Фото: «Башинформ».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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