Башкирия станет участником фестиваля заводов

В перечень участников фестиваля вошел старинный завод по переплавке меди, расположенный в селе Воскресенское. Сейчас он признан объектом культурного значения России и претендует стать объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Башинформ».

Сам фестиваль пройдет летом текущего года и будет представлять собой онлайн-акцию с целью популяризировать индустриальное наследие страны.

По мнению организаторов, подобные события положительно скажутся на туристической привлекательности регионов. В частности, медеплавильный завод в Воскресенском повысит узнаваемость Башкирии.

Фото: «Башинформ».