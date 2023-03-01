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Сегодня, 09:29

В Башкирии сократились сроки выплат по больничным листам и материнским пособиям

Пособия по временной нетрудоспособности, а также связанные с материнством, выплачиваются в беззаявительном порядке, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

В Башкирии сократились сроки выплат по больничным листам и материнским пособиям
В Башкирии сократились сроки выплат по больничным листам и материнским пособиям

Сократить сроки выплат позволили переход на электронные листки нетрудоспособности и формирование загсами электронных справок о рождении ребенка.

Ранее для получения выплаты по больничному работник должен был сообщить работодателю его номер. Затем последний отправлял сведения в Фонд соцстраха для назначения и выплаты пособия. На это отводилось десять рабочих дней.

Сейчас Социальный фонд автоматически информирует работодателя через систему электронного документооборота (СЭДО) обо всех стадиях оформления больничного и направляет ему данные для назначения пособия. Он в течение трех дней подтверждает сведения, после чего производится выплата.

Добавим, что в минувшем году застрахованным работникам по больничным листам выплачено 11 млрд рублей. Проактивные выплаты используют 50 процентов работодателей республики. У остальных также есть возможность подключиться к СЭДО.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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