В Башкирии сократились сроки выплат по больничным листам и материнским пособиям

Сократить сроки выплат позволили переход на электронные листки нетрудоспособности и формирование загсами электронных справок о рождении ребенка.

Ранее для получения выплаты по больничному работник должен был сообщить работодателю его номер. Затем последний отправлял сведения в Фонд соцстраха для назначения и выплаты пособия. На это отводилось десять рабочих дней.

Сейчас Социальный фонд автоматически информирует работодателя через систему электронного документооборота (СЭДО) обо всех стадиях оформления больничного и направляет ему данные для назначения пособия. Он в течение трех дней подтверждает сведения, после чего производится выплата.

Добавим, что в минувшем году застрахованным работникам по больничным листам выплачено 11 млрд рублей. Проактивные выплаты используют 50 процентов работодателей республики. У остальных также есть возможность подключиться к СЭДО.