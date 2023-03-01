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Сегодня, 11:16

Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки

Помощь была адресована 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригаде Сухопутных войск, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки
Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки

Для военнослужащих и мобилизованных сотрудники ведомства собрали необходимую одежду, бытовые принадлежности, медикаменты. Кроме того, в поддержку солдат дети сотрудников написали письма с пожеланиями и рисунками.

- В сложной обстановке крайне важны объединение и поддержка тех, кто в ней нуждается. Любая оказанная помощь, даже небольшая, психологически поддерживает тех, кто находится на передовых рубежах, рискуя жизнью, - отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Фото: Управление Росреестра по РБ.

Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки
Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки
Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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