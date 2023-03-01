Росреестр Башкирии отправил в зону СВО гуманитарный груз и детские рисунки

Для военнослужащих и мобилизованных сотрудники ведомства собрали необходимую одежду, бытовые принадлежности, медикаменты. Кроме того, в поддержку солдат дети сотрудников написали письма с пожеланиями и рисунками.

- В сложной обстановке крайне важны объединение и поддержка тех, кто в ней нуждается. Любая оказанная помощь, даже небольшая, психологически поддерживает тех, кто находится на передовых рубежах, рискуя жизнью, - отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Фото: Управление Росреестра по РБ.