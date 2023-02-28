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Сегодня, 17:38

На коллегии минтруда Башкирии обсудили вопросы социальной сферы

Расширенная коллегия министерства семьи, труда и социальной защиты населения состоялась сегодня в Колонном зале минсельхоза в Уфе.

На коллегии минтруда Башкирии обсудили вопросы социальной сферы
На коллегии минтруда Башкирии обсудили вопросы социальной сферы

- Первостепенной задачей, поставленной президентом Российской Федерации перед регионами, было принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе меры по снижению напряженности на рынке труда. С этой задачей республика справилась успешно, - подчеркнула в приветственном слове вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

Лира Игтисамова также отметила сложившуюся в республике рекордно низкую безработицу, работу по снижению бедности, растущие объемы социальной поддержки граждан, поддержку семей с детьми.

Подробно обо всей этой большой работе рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. Это реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, модернизация кадровых центров, рост заработной платы и борьба с нелегальной занятостью, меры по социальной поддержке граждан и многое другое.

В завершение коллегии лучшим представителям социальной сферы республики были вручены заслуженные награды.

Фото: Галина ТРЯСКИНА.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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