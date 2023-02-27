В Уфе пройдёт «Весенняя декада старшего поколения»

Декада продлится с 21 по 31 марта. В течение десяти дней участники фестиваля смогут пройти оздоровительные процедуры, принять участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, экскурсиях, занятиях по скандинавской ходьбе, получить консультации врачей и специалистов. Кроме того, среди пожилых будут разыграны призы от партнеров мероприятия.



Организатором фестиваля выступает региональная общественная организация пропаганды здоровья населению «Искусство здоровья» при поддержке минсемьи, минздрава и министерства предпринимательства и туризма.