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Сегодня, 09:51

В Уфе пройдёт «Весенняя декада старшего поколения»

Фестиваль для жителей республики старше 55 лет состоится на базе санатория «Зеленая роща», сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Уфе пройдёт «Весенняя декада старшего поколения»
В Уфе пройдёт «Весенняя декада старшего поколения»

Декада продлится с 21 по 31 марта. В течение десяти дней участники фестиваля смогут пройти оздоровительные процедуры, принять участие в лекциях, семинарах, мастер-классах, экскурсиях, занятиях по скандинавской ходьбе, получить консультации врачей и специалистов. Кроме того, среди пожилых будут разыграны призы от партнеров мероприятия.

Организатором фестиваля выступает региональная общественная организация пропаганды здоровья населению «Искусство здоровья» при поддержке минсемьи, минздрава и министерства предпринимательства и туризма.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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