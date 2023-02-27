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Вчера, 16:37

В Уфе пройдет фестиваль «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023»

3 марта в 12.00 на площадке «Арт-квадрата» в Уфе состоится фестиваль «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.  

В Уфе пройдет фестиваль «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023»
В Уфе пройдет фестиваль «Terra Bashkiria. Туристический сезон – 2023»

В рамках фестиваля жители города и гости столицы смогут ознакомиться с предложениями туроператоров по летнему отдыху. Также будет организована презентация санаториев и туристических баз. Пройдут конкурсы и мастер-классы от ремесленников и мастеров народно-художественных промыслов, состоится дегустация блюд национальной кухни.  

«В этом году планируем принять 2,3 миллиона туристов. Для них мы готовим много программ, чтобы гости Башкортостана уехали с самыми лучшими впечатлениями», - рассказал о планах на предстоящий сезон министр предпринимательства и туризма РБ  Рустем Афзалов.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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