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Сегодня, 12:02

В Уфе будут судить полицейских, подбросивших наркотики гражданам

Пятеро бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе предстанут перед судом по четырем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Уфе будут судить полицейских, подбросивших наркотики гражданам
В Уфе будут судить полицейских, подбросивших наркотики гражданам

В августе 2020 года стражи порядка, намереваясь искусственно увеличить показатели своей работы, задержали двух уфимок и подбросили им наркотики, после чего задокументировали факт изъятия запрещенных веществ.

Полицейские склонили девушек к отказу от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и на этом «основании» привлекли задержанных к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств».

Обвиняемые не признали вину. Дело направлено в суд.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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