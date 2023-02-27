В Уфе будут судить полицейских, подбросивших наркотики гражданам

В августе 2020 года стражи порядка, намереваясь искусственно увеличить показатели своей работы, задержали двух уфимок и подбросили им наркотики, после чего задокументировали факт изъятия запрещенных веществ.

Полицейские склонили девушек к отказу от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и на этом «основании» привлекли задержанных к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств».

Обвиняемые не признали вину. Дело направлено в суд.

Фото из открытых источников.