В Башкирии продолжают закрывать дороги

С 10.00 27 февраля закрыты для движения всех видов транспорта:

- участок автодороги регионального значения Бураево — Старобалтачево — Куеда км 0+000 - км 98+239;

- участок автодороги межмуниципального значения Янаул — Верхние Татышлы км 0+000 - км 55+000;

- участок автодороги регионального значения Уфа — Бирск — Янаул км 33+000 - км 73+500.

Ориентировочное время снятия ограничений — 14.00 27 февраля.

Сохраняется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых машин на трассах М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1478+000 - км 1548+651 и Р-240 «Уфа — Оренбург» км 112+077 - км 272+000.

Ориентировочное время окончания ограничений движения — 12.00 27 февраля, информирует МЧС региона.

Водителям рекомендуют по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Фото: МЧС РБ.