0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:40

В Башкирии продолжают закрывать дороги

Из-за неблагоприятных погодных условий — сильной метели, гололедицы, снежных заносов, мокрого снега с дождем и ограниченной видимости — в Башкирии продолжают перекрывать самые опасные участки трасс.

В Башкирии продолжают закрывать дороги
В Башкирии продолжают закрывать дороги

С 10.00 27 февраля закрыты для движения всех видов транспорта:  

- участок автодороги регионального значения Бураево — Старобалтачево — Куеда км 0+000 - км 98+239;

- участок автодороги межмуниципального значения Янаул — Верхние Татышлы км 0+000 - км 55+000;

- участок автодороги регионального значения Уфа — Бирск — Янаул км 33+000 - км 73+500.

Ориентировочное время снятия ограничений — 14.00 27 февраля.

Сохраняется временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых машин на трассах М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1478+000 - км 1548+651 и Р-240 «Уфа — Оренбург» км 112+077 - км 272+000.

Ориентировочное время окончания ограничений движения — 12.00 27 февраля, информирует МЧС региона.

Водителям рекомендуют по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика