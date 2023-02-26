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Сегодня, 10:15

В Башкирии морские пехотинцы приехали в исправительные колонии

Общественная наблюдательная комиссия РБ по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания совместно с Региональной общественной организацией морских пехотинцев РБ "Витязь" побывала в исправительных учреждениях УФСИН России по РБ. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Поездка прошла в рамках благотворительной акции "Ты не забыт". Приехавшие поздравили с днем защитника Отечества и с 34-ой годовщиной вывода Советских войск из Афганистана участников боевых действий и локальных конфликтов в горячих точках СНГ и дальнего зарубежья, отбывающих наказание в местах лишения свободы в РБ.

Мероприятие состоялось в исправительных колониях № 3 и № 9. Всего в ходе акции отбывающим наказание ветеранам боевых действий вручили 25 продуктовых подарка.

- Поздравляя сегодня этих ребят с праздником, мы показываем им, что общество не отреклось от них, не списало со счетов. Поэтому есть стимул стремиться выйти на свободу и дальше приносить пользу своей Родине, своим семьям, не возвращаясь вновь в места лишения свободы. Мы сегодня в присутствии других осужденных – а в ходе мероприятия присутствовали почти все осужденные учреждений, назвали каждого ветерана поименно, каждому пожали руку, сказали добрые и теплые слова. Поверьте, это дорогого стоит, – отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ, руководитель общественной организации морских пехотинцев Башкортостана "Витязь" Олег Галин.

Фото: Общественная наблюдательная комиссия РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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