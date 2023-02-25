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Вчера, 17:38

В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию

Двое безработных изготавливали запрещенные вещества на балконе съемной квартиры. Теперь они стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию
В Башкирии полицейские ликвидировали нарколабораторию

Наркозависимый 38-летний житель Уфы стал сам изготавливать «синтетику» - для этого он арендовал квартиру в Уфимском районе и в последующем вовлек в дело 36-летнего приятеля, также безработного, с которым он дружил еще со студенческой скамьи. Вместе они фасовали запрещенные вещества и через закладки сбывали их на территории Уфимского района.

Полиция задержала наркодельцов при выходе из квартиры. Изъято около 150 граммов мефедрона и около 50 емкостей с химическими реактивами, лабораторная посуда и оборудование.

Возбуждено уголовное дело.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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