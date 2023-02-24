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Сегодня, 13:08

За 23 февраля на дорогах Башкирии задержали 32 пьяных водителя

Итоги профилактических мероприятий на дорогах республики 23 февраля сообщил сегодня, 24 февраля, в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

За 23 февраля на дорогах Башкирии задержали 32 пьяных водителя
За 23 февраля на дорогах Башкирии задержали 32 пьяных водителя

Итоги профилактических мероприятий на дорогах республики 23 февраля сообщил сегодня, 24 февраля, в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Профилактические мероприятия с целью снизить число ДТП начались на дорогах республики вчера, в праздничный день 23 февраля.

- За сутки задержано 32 нетрезвых водителя, один из них вез в салоне автомобиля ребенка, - написал Владимир Севастьянов. – Сотрудники госавтоинспекции составили свыше 1200 административных протоколов на остановленных в ходе рейдовых мероприятий нарушителей правил дорожного движения.

Глава ведомства напомнил, что профилактические рейды продолжаются в остальные три праздничных дня февраля, и пожелал всем автолюбителям безопасных дорог.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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