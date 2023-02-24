За 23 февраля на дорогах Башкирии задержали 32 пьяных водителя

Итоги профилактических мероприятий на дорогах республики 23 февраля сообщил сегодня, 24 февраля, в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Профилактические мероприятия с целью снизить число ДТП начались на дорогах республики вчера, в праздничный день 23 февраля.

- За сутки задержано 32 нетрезвых водителя, один из них вез в салоне автомобиля ребенка, - написал Владимир Севастьянов. – Сотрудники госавтоинспекции составили свыше 1200 административных протоколов на остановленных в ходе рейдовых мероприятий нарушителей правил дорожного движения.

Глава ведомства напомнил, что профилактические рейды продолжаются в остальные три праздничных дня февраля, и пожелал всем автолюбителям безопасных дорог.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.

