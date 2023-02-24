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Сегодня, 14:05

Андрей Назаров поставил задачи Молодежному правительству Башкирии

Сегодня, 24 февраля, на первом заседании Молодежного правительства нового созыва премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поставил перед общественным объединением амбициозные задачи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Андрей Назаров поставил задачи Молодежному правительству Башкирии
Андрей Назаров поставил задачи Молодежному правительству Башкирии

По словам Андрея Назарова, члены молодежного правительства республики первого созыва добились неплохих профессиональных результатов: свыше половины возглавляют отделы в органах исполнительной власти региона, работают в администрациях районов, руководят крупными предприятиями и организациями. Он отметил, что молодежное правительство для многих стало «карьерным лифтом» и поставил задачу закрепить эту инициативу.

- Пройдя школу молодежного управления, получив представление о работе в органах государственной власти, молодые талантливые ребята должны иметь возможность продолжить работать на благо родной республики, - сказал Андрей Назаров. – По итогам 2021 года Башкирия входит в топ-10 молодежных правительств России. Здесь ставлю вам амбициозную задачу – оказаться в первой тройке регионов.  

Молодежные министры озвучили ключевые направления предстоящей работы, которые ранее проработали совместно с председателем Ассоциации молодежных правительств России Кириллом Пахотиным.

Председатель Молодежного правительства Башкортостана второго созыва Вильдан Исянгильдин презентовал инициативы команды по трем направлениям: «кадровому», «проектному» и «экспертному».

По словам председателя Государственного комитета по молодежной политике Яны Гайдук, молодежное правительство в новом составе должно стать «голосом» молодежи, взаимодействовать с органами исполнительной власти республики.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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