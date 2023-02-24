Андрей Назаров поставил задачи Молодежному правительству Башкирии

По словам Андрея Назарова, члены молодежного правительства республики первого созыва добились неплохих профессиональных результатов: свыше половины возглавляют отделы в органах исполнительной власти региона, работают в администрациях районов, руководят крупными предприятиями и организациями. Он отметил, что молодежное правительство для многих стало «карьерным лифтом» и поставил задачу закрепить эту инициативу.

- Пройдя школу молодежного управления, получив представление о работе в органах государственной власти, молодые талантливые ребята должны иметь возможность продолжить работать на благо родной республики, - сказал Андрей Назаров. – По итогам 2021 года Башкирия входит в топ-10 молодежных правительств России. Здесь ставлю вам амбициозную задачу – оказаться в первой тройке регионов.

Молодежные министры озвучили ключевые направления предстоящей работы, которые ранее проработали совместно с председателем Ассоциации молодежных правительств России Кириллом Пахотиным.

Председатель Молодежного правительства Башкортостана второго созыва Вильдан Исянгильдин презентовал инициативы команды по трем направлениям: «кадровому», «проектному» и «экспертному».

По словам председателя Государственного комитета по молодежной политике Яны Гайдук, молодежное правительство в новом составе должно стать «голосом» молодежи, взаимодействовать с органами исполнительной власти республики.

Фото пресс-службы правительства РБ.