В Уфе состоялось возложение цветов к памятнику землякам, ушедшим на фронт

Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, сегодня День защитника Отечества обретает особое значение, так как мы живем в эпоху, когда определяется будущее страны.

«Важную роль в этом играют участники специальной военной операции. Их мужество, стойкость, верность долгу — пример для будущих поколений. И наша задача – поддержать их, помочь их родным и близким», - написал он на своих страницах в соцсетях.

В Башкирии принято более 30 финансовых и нефинансовых мер поддержки участников СВО и их семей. На эти цели в бюджете республики в 2023 году запланировано 1,5 млрд рублей.



Также Андрей Назаров отметил, что структуры создаваемого в России специального государственного фонда, задачей которого станет адресная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции, будут развернуты во всех регионах.

«Правительство Башкортостана приложит все усилия, чтобы в нашей республике фонд работал максимально эффективно», - подчеркнул премьер-министр РБ.

Также он обратился к жителям республики с поздравлением с Днём защитника Отечества:

«Спасибо вам за преданность Родине, за верность долгу и безоговорочное служение высоким идеалам. Желаю вам всегда сохранять силу духа и твердость характера. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!»

Фото пресс-службы правительства РБ.