-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 18:04

В Башкирии проходят «Богатырские забавы»

Спортивно-патриотический праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества, организован в Бирске уже в пятый раз.

В Башкирии проходят «Богатырские забавы»
В Башкирии проходят «Богатырские забавы»

В программе «Богатырских забав» прошли «Гонки на выживание». Состязание, в котором спортсмены на автомобилях выталкивали друг друга с трассы в борьбе за первое место. Посетители увидели историческую реконструкцию, посвящённую 80-летию подвига Александра Матросова.

Впервые прошел Открытый чемпионат Республики Башкортостан среди женщин по метанию сковородки. Все желающие дамы могли попробовать свои силы в новом «виде» спорта.

На празднике для гостей создали локацию с сувенирами бирских мастеров-ремесленников. Казаки организовали военно-спортивную игру «Сполох».

Участники движения «Школа безопасности» научили всех желающих оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Самым массовым стал «Снежный трейл» – забег по пересечённой местности по живописной территории лесного массива. Всех участников на финише ждали фирменные памятные медали, а победителей и призеров - подарки от организаторов и партнёров.

Фото администрации г.Бирск.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика