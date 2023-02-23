В Башкирии проходят «Богатырские забавы»

В программе «Богатырских забав» прошли «Гонки на выживание». Состязание, в котором спортсмены на автомобилях выталкивали друг друга с трассы в борьбе за первое место. Посетители увидели историческую реконструкцию, посвящённую 80-летию подвига Александра Матросова.

Впервые прошел Открытый чемпионат Республики Башкортостан среди женщин по метанию сковородки. Все желающие дамы могли попробовать свои силы в новом «виде» спорта.

На празднике для гостей создали локацию с сувенирами бирских мастеров-ремесленников. Казаки организовали военно-спортивную игру «Сполох».

Участники движения «Школа безопасности» научили всех желающих оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Самым массовым стал «Снежный трейл» – забег по пересечённой местности по живописной территории лесного массива. Всех участников на финише ждали фирменные памятные медали, а победителей и призеров - подарки от организаторов и партнёров.

Фото администрации г.Бирск.