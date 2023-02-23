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Максим Забелин поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества

Руководитель администрации главы республики отметил, что это праздник мужчин и женщин, которые имеют отношение к защите Отечества.

Максим Забелин поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества
Максим Забелин поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества

На своих страницах в соцсетях руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин обратился к жителям республики с поздравлением с Днем защитника Отечества.

«На защите рубежей России сегодня стоят не только военнослужащие Министерства Обороны, солдаты срочной службы. Наши ближние границы защищают  добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева. Сотни  и тысячи мужчин проходят службу в других отрядах в качестве  мобилизованных и добровольцев на территории специальной военной операции, - написал он. - Врачи и медсестры из Башкирии, которые также являются военнообязанными, спасают наших парней в госпиталях и лечат жителей новых областей».

Тем, кто находится на передовой, Максим Забелин пожелал  вернуться домой целыми и невредимыми.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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