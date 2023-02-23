Максим Забелин поздравил жителей Башкирии с Днём защитника Отечества

На своих страницах в соцсетях руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин обратился к жителям республики с поздравлением с Днем защитника Отечества.

«На защите рубежей России сегодня стоят не только военнослужащие Министерства Обороны, солдаты срочной службы. Наши ближние границы защищают добровольческие батальоны имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева. Сотни и тысячи мужчин проходят службу в других отрядах в качестве мобилизованных и добровольцев на территории специальной военной операции, - написал он. - Врачи и медсестры из Башкирии, которые также являются военнообязанными, спасают наших парней в госпиталях и лечат жителей новых областей».



Тем, кто находится на передовой, Максим Забелин пожелал вернуться домой целыми и невредимыми.

Фото из открытых источников.