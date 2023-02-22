В Башкирии проверят работу системы оповещения

Проверка будет проводиться с кратковременным включением всех имеющихся в наличии электрических сирен и перехватом каналов теле- и радиовещания. Длительность подаваемых сигналов — до трех минут.

Напомним, предупредительный сигнал «Внимание всем» подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации. Проверка проводится для того, чтобы оценить техническое состояние системы и исправность используемых технических средств оповещения и каналов связи.

Фото из открытых источников.