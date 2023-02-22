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Вчера, 18:35

В Башкирии откроют три филиала парка «Патриот»

О создании подразделений патриотического парка глава республики Радий Хабиров сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню Защитника Отечества.

В Башкирии откроют три филиала парка «Патриот»
В Башкирии откроют три филиала парка «Патриот»

«Мы и дальше будем уделять нашей молодежи особое внимание. В открытом нами парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова проходят сборы и военно-патриотические смены старшеклассников. Совместно с министерством обороны мы решили создать в республике еще три филиала парка. Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами», - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что парк «Патриот» действует в Чишминском районе с июня 2022 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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