В Башкирии откроют три филиала парка «Патриот»

«Мы и дальше будем уделять нашей молодежи особое внимание. В открытом нами парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова проходят сборы и военно-патриотические смены старшеклассников. Совместно с министерством обороны мы решили создать в республике еще три филиала парка. Наши дети должны знать историю страны, обучаться военному делу, становиться настоящими патриотами», - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, что парк «Патриот» действует в Чишминском районе с июня 2022 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.