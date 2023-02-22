Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов

Присутствующим в зале сложно было сдерживать слезы, когда началась торжественная церемония награждения: первыми ордена генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил родителям погибших в спецоперации Линара Гарипова, Ирмака Карагужина и сыну Олега Ташматова.

Кроме того, ордена получили военком Башкирии Михаил Блажевич, фельдшер медчасти № 9 медико-санитарной части № 2 ФСИН Ильдус Буллякулов, член президиума регионального отделения «Российского союза ветеранов» Борис Гордеев, рядовые в отставке батальона А. Доставалова Рафаэль Ишбаев и батальона М. Шаймуратова Гукас Мкртчян.

Почетную грамоту РБ Радий Хабиров вручил главному врачу уфимской поликлиники № 43 Руслану Ахмадуллину, а благодарности главы — коллективам «Башнефтегеофизики» и Мелеузовского молочно-консервного комбината.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.