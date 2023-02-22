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Вчера, 17:32

Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов

Торжественная церемония состоялась во время собрания, посвященного Дню защитников Отечества, в конгресс-холле "Торатау".

Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов

Присутствующим в зале сложно было сдерживать слезы, когда началась торжественная церемония награждения: первыми ордена генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил родителям погибших в спецоперации Линара Гарипова, Ирмака Карагужина и сыну Олега Ташматова.

Кроме того, ордена получили военком Башкирии Михаил Блажевич, фельдшер медчасти № 9 медико-санитарной части № 2 ФСИН Ильдус Буллякулов, член президиума регионального отделения «Российского союза ветеранов» Борис Гордеев, рядовые в отставке батальона А. Доставалова Рафаэль Ишбаев и батальона М. Шаймуратова Гукас Мкртчян.

Почетную грамоту РБ Радий Хабиров вручил главному врачу уфимской поликлиники № 43 Руслану Ахмадуллину, а благодарности главы — коллективам «Башнефтегеофизики» и Мелеузовского молочно-консервного комбината.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Радий Хабиров вручил ордена Шаймуратова родным погибших башкирских воинов
Автор:Мария СНЫТКИНА
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