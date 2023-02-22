Башкирия стала пилотным регионом по внедрению Информационной системы управления проектами

Замдиректора «РосКапСтроя» Игорь Кубышкин и заместитель премьер-министра правительства РБ Алан Марзаев подписали договор об использовании ИСУП — Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства.

Система позволяет перевести 80% документов в цифровой формат, автоматизировать управление строительными проектами и облегчить взаимодействие с подрядчиками.

«Это важнейший шаг в рамках проекта по внедрению цифровой вертикали строительства в пилотных регионах страны», – сообщают в пресс-службе правительства РБ.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства РБ.