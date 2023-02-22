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Вчера, 16:51

Башкирия стала пилотным регионом по внедрению Информационной системы управления проектами

Республика стала одним из ведущих пилотных регионов по внедрению ИСУП.

Башкирия стала пилотным регионом по внедрению Информационной системы управления проектами
Башкирия стала пилотным регионом по внедрению Информационной системы управления проектами

Замдиректора «РосКапСтроя» Игорь Кубышкин и заместитель премьер-министра правительства РБ Алан Марзаев подписали договор об использовании ИСУП — Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства.

Система позволяет перевести 80% документов в цифровой формат, автоматизировать управление строительными проектами и облегчить взаимодействие с подрядчиками.

«Это важнейший шаг в рамках проекта по внедрению цифровой вертикали строительства в пилотных регионах страны», – сообщают в пресс-службе правительства РБ.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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