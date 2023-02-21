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Школьники Башкирии примут участие в онлайн олимпиаде по финансовой грамотности

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству состоится с 1 по 31 марта на образовательной платформе «Учи.ру», сообщает пресс-служба правительства.

Школьники Башкирии примут участие в онлайн олимпиаде по финансовой грамотности
Школьники Башкирии примут участие в онлайн олимпиаде по финансовой грамотности

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 1 – 9-х классов.

- Решение заданий, разработанных на основе приближенных к реальной жизни ситуаций, способствует формированию у учеников компетенций в области управления личными финансами, знакомит с планированием бюджета, стимулирует развитие критического мышления. Для успешного выполнения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам, - отметила вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

Ученики, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены дипломами, грамотами или сертификатами, а учителя и школы получат благодарственные письма.

Добавим, что олимпиада проходит в рамках Стратегии по повышению финансовой грамотности на 2017 – 2023 годы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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