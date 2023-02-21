Премьер-министр Башкирии рассказал о федеральных новациях, связанных с поддержкой экономики и социальной сферы

Финансирование туристической программы для школьников увеличится вдвое и составит 1 миллиард рублей. При этом Башкирии на развитие школьного туризма выделят почти 190 миллионов рублей. По объему выделенных средств на эти цели регион выйдет на второе место после Московской области.

Расширится помощь аграриям. В частности, грант «Агростартап» для начинающих сельхозпроизводителей увеличится с 3 миллионов до 5 миллионов рублей, для животноводов его размер возрастет с 4 миллионов до 6 миллионов рублей. Кроме того, изменились условия так называемого агроконтракта. Теперь он позволяет переработчикам передавать владельцу личного подсобного хозяйства семена сельскохозяйственных культур или молодняк скота, чтобы потом получить готовые овощи или мясо по более выгодным ценам.

Кроме того, федеральные власти сформировали перечень значимых объектов, которые построят до 2027 года. В числе прочего в него вошли Республиканская детская клиническая больница, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Центр спортивной борьбы.

Наконец, с 3 апреля нынешнего года по 1 ноября 2024 года пройдет эксперимент по внедрению таможенного мониторинга. Его суть – сократить число проверок бизнеса в обмен на его открытость.

Премьер-министр РБ обратился к руководителям профильных министерств и ведомств взять на контроль исполнение этих решений на местах.