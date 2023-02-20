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Сегодня, 17:34

В Башкирии стартовал 15-часовой марафон Росреестра

В честь 15-летнего юбилея ведомство проведет в офисах МФЦ марафон консультаций по регистрации прав на недвижимость и кадастровому учету, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

В Башкирии стартовал 15-часовой марафон Росреестра
В Башкирии стартовал 15-часовой марафон Росреестра

Эксперты ответят на вопросы о гаражной и дачной амнистии, учету и регистрации земельных участков, жилых и садовых домов, нежилых помещений.

По словам руководителя ведомства Петра Клец, посетителям зачастую необходима юридическая консультация по оформлению прав на имущество.

- От понимания этого процесса будущими сторонами любой сделки с недвижимостью зависит полнота и достоверность подготавливаемого пакета документов и сроки учетно-регистрационных процедур, - отметил он.

Обратиться за консультацией могут как граждане, так и предприниматели. Консультацию они могут получить бесплатно.

- Консультации будут проходить в пяти офисах МФЦ в течение пяти дней с 15.00 до 18.00. Суммарно они продлятся 15 часов, - пояснила директор МФЦ РБ Наталья Куприянова.

Сегодня констультации проходят в офисе по улице Новомостовой, 8. Завтра, 21 февраля, всех желающих ждут в МФЦ по улице М. Губайдуллина, 6, 22 февраля – по улице Ахметова, 355, 27 февраля – по улице Интернациональной, 113, 28 февраля – по улице Дагестанской, 2.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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